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Karşıyaka Basketbol, Play-in'de Saha Avantajını Ele Geçirdi

Karşıyaka Basketbol, Play-in'de Saha Avantajını Ele Geçirdi
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Karşıyaka Basketbol, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son hafta maçında Saint-Quentin'i 93-67 yenerek play-in etabında Yunan ekibi Promitheas ile eşleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son hafta maçında Saint-Quentin'i 93-67 mağlup ederek play-in'de saha avantajını ele geçiren Karşıyaka Basketbol, Yunan ekibi Promitheas ile eşleşti.

Karşıyaka, Basketbol, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son maçında Saint-Quentin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, bu zorlu müsabakayı 93-67 kazanarak play-in etabında saha avantajını ele geçirdi. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Üçüncü ve dördünce çeyrekte çok iyi iş çıkardıklarını vurgulayan Sarıca, "Kazandığımız için mutluyuz ve şimdi ikinci tura saha avantajını elde ederek geçtik. Çok atletik ve özellikle açık sahada oldukça yetenekli bir takımı yendik. Maçtan önce kendi aramızda, onların fast break hücumlarını ve geçiş hücumlarını ne kadar sevdiklerini konuşmuştuk. Bu özelliklerini durdurduk ama ilk yarıda çok iyi ve yüzdeli hücum ettiler. İkinci yarıda ise her şey değişti. Acele etmeden, topu paylaşarak oynadık ve takımım ikinci yarıda 11 üçlük isabeti buldu. Harika bir iş çıkardık. Bir hafta içinde arka arkaya zorlu seyahatler yaptık ve deplasman maçları oynadık ama sonuna kadar mücadele edip ayakta kalmayı başardık. Bundan ötürü tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Artık bir sonraki tura odaklanacağız" dedi.

Rakip Yunan ekibi Promitheas oldu

Karşıyaka Basketbol, play-in etabında Yunan ekibi Promitheas ile eşleşti. Saha avantajını ele geçiren yeşil-kırmızılılar, ilk müsabakayı 7-8 Ocak tarihlerinde İzmir'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 14-15 Ocak tarihlerinde Yunanistan'da olacak.

Gerekmesi halinde üçüncü ve son maç da 21-22 Ocak tarihlerinde yine İzmir'de oynanacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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