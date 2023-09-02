Karşıyaka Basketbol Kulübü, transfer hamleleriyle iddialı bir sezon için hazırlanıyor

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona yine iddialı girmeye hazırlanan Karşıyaka'da 12 Ağustos'taki olağanüstü kongrede görevi devralan yönetim kulübün önündeki sıkıntılı tabloyu bir bir temizliyor. FIBA'da kesinleşmiş eski yabancı oyuncuların alacakları, mevcut kadroya olan borçlar ve cari hesaplar için 50 milyon TL civarında ödeme yapması gereken Karşıyaka yönetimi kısa süre içinde üst üste hamleler yapıp şubeyi düze çıkarıyor. Takımda kalan oyuncular ve teknik heyete geçen sezon mayıs ve haziran aylarından sarkan maaşlarını ödeyen yönetim, eylül ayı içinde diğer borçları da temizleyecek.

FIBA'ya kesinleşmiş 800 bin Dolar civarındaki transfer yasağı borcunu bu hafta çözerek takımın oyunculara lisans çıkarıp Avrupa'da mücadele etmesinin önünü açacak Karşıyaka yönetimi, futboldan sonra basketbolda da transferlere başladı. Pivot pozisyonuna NBA patentli Vernon Carey Jr'ı alan Karşıyaka'nın kısa forvet transferi için de Euroleague'de forma giyen yıldız bir basketbolcuyla anlaştığı öğrenildi. Yönetim transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak. Avrupa'da bu sezon başarı isteyen yeşil-kırmızılı yönetim ilk kez 7'nci yabancı transferi için de teknik heyete onay verdi, kurmaylar arayışa geçti. Antrenör Ufuk Sarıca ve ekibinin yüzü art arda adımlarla gülerken, Karşıyaka, haftaya Antalya'ya özel turnuvaya gidecek.