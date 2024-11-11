Karşıyaka Basketbol, Kolossos'u Ağırlıyor

Karşıyaka Basketbol, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın Yunanistan ekibi Kolossos'u İzmir'de konuk edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Karşıyaka Basketbol, 4. hafta mücadelesinde yarın Yunanistan ekibi Kolossos'u İzmir'de konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Gruptaki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil-kırmızılılar, puan tablosunda 2. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek zirve için iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Karşıyaka Basketbol, geçtiğimiz hafta Rodos Adası'nda oynadığı ilk karşılaşmayı 71-59 kazanmayı başarmıştı. Yeşil-kırmızılılar, rövanş mücadelesinde de hata yapmamayı hedefliyor.

Karşılaşmada tam biletler 300, öğrenci biletleri ise 200 TL olarak açıklandı. - İZMİR