Karşıyaka Basketbol'da Haluk Yıldırım ile Yollar Ayrıldı

Karşıyaka Basketbol, Genel Menajer Haluk Yıldırım ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'da Selim Çınar'ın ardından genel menajerlik görevine Haluk Yıldırım getirilmişti. Bugün kulüpten yapılan açıklamalada Haluk Yıldırım ile karşıklıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Karşıyaka'mızda genel menajerlik görevini yürüten Haluk Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Haluk Yıldırım'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - İZMİR