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Karşıyaka Basketbol'da Genç Yetenekler Umut Verdi

Karşıyaka Basketbol'da Genç Yetenekler Umut Verdi
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Ekonomik kriz nedeniyle kadrosunun büyük kısmını kaybeden Karşıyaka Basketbol, genç oyuncularının performanslarıyla umut varken, üst üste 8 mağlubiyet alarak ligde zor günler geçiriyor.

Yaşanan sponsor krizinin ardından ekonomik açıdan tarihinin en zor günlerini geçiren ve takımın büyük bölümü dağıldıktan sonra galibiyet alamayan Karşıyaka'da genç oyuncuların performansı umut verdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 12. sırada bulunan Karşıyaka, yaşanan ekonomik krizin ardından 7 önemli oyuncusunu kaybetti ve sadece 2 oyuncu transfer edebildi. Takviyelere rağmen yenilgilerden kurtulamayan yeşil-kırmızılılar, üst üste 8 mağlubiyet aldı. Kötü bir süreç geçiren İzmir ekibinin tek tesellisi ise forma şansı bulan genç oyuncular oldu. Takım dağılmadığı dönemde forma giyemeyen 22 yaşındaki oyun kurucu Ozan Yılmaz, 20 yaşındaki pivot Mehmet Efe Demirel, 2000 doğumlu forvetler Efe Ergi Tırpancı ve Hakan Sayılı, aldıkları süreleri iyi değerlendirerek takıma katkı verdi.

Ozan Yılmaz son 5 maçta süre aldığı 28.8 dakikada, ortalama 9 sayılık katkı verip, ilk 5'e yerleşti. Ege Tırpancı, görev aldığı ortalama 16 dakikada 5.3 sayı ortalamasını tuttururken, Hakan ise 13 dakika ortalamayla 4 sayı üretme başarısı gösterdi. Ayrıca 19 yaşındaki oyun kurucu Eylem Eminoğlu ve 2008 doğumlu Yalın Yıldız da son karşılaşmalarda görev almaya başladı.

Ligde aldığı sonuçlarla düşme hattına doğru gerileyen Karşıyaka Basketbol'u bu süreçte genç oyuncularının performansı memnun etti. Yeşil-kırmızılılar; Roberto Gallinat, Austin Hollins, Thomas Akyazılı ve Muhsin Yaşar gibi deneyimli oyuncularla birlikte iyi bir rotasyon oluşturup, sezon sonu kötü bir sonuç görmek istemiyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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