Karşıyaka Basketbol'da Çöküş: 1 Galibiyet, 7 Mağlubiyet

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon umut vadeden başlangıç yapamayan Karşıyaka, ilk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak 15. sırada yer alıyor. Genel menajer Nihat Mala ile yolların ayrılması bekleniyor.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon itibarıyla ilk 8 haftada 1 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak adeta çöküşe geçti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 52 yıldır en üst seviyede mücadele eden yeşil-kırmızılıların müzesinde 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası bulunuyor. Ancak İzmir ekibi, bu sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başladı ve bir türlü dipten yukarı çıkamadı. İlk 8 haftada yalnızca 1 galibiyet alıp, 7 kez mağlup olan Karşıyaka, 15. basamakta yer alıyor.

Genel menajer Nihat Mala ile yollar ayrılabilir

Karşıyaka'da ayrılıkların da sürmesi bekleniyor. 2025-2026 sezonuna Başantrenör Faruk Beşok yönetiminde giren yeşil-kırmızılılar, alınan kötü sonuçların ardından Beşok'la yollarını ayırdı. Bu kararın ardından takımın başına Candost Volkan getirildi. Ancak İzmir ekibi, hafta sonu oynanan kritik maçta doğrudan rakiplerinden Manisa Basket'e 80-69 mağlup olarak kötü gidişatı durduramadı.

Peş peşe gelen olumsuz sonuçlar sonrası Karşıyaka taraftarı, kulüp yönetimine tepki gösterdi. Özellikle kadro planlamasındaki hatalar nedeniyle Genel Menajer Nihat Mala ile toplantı yapılması ve ardından yol ayrımına gidilmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
