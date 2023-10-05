Karşıyaka Başkanı Yeşil ve yönetimi antrenmanı ziyaret etti

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil ve yönetimi, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin başlamasına kısa bir süre kala yeşil-kırmızılıların antrenmanını ziyaret edip, başarı dileklerinde bulundu.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde sezonun ilk maçını pazar günü Havran Belediyespor deplasmanında oynayacak Karşıyaka'ya, yeşil-kırmızılı yönetimden ve Başkan Azat Yeşil'den ziyaret gerçekleşti. Bu ziyaret üzerine resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Karşıyaka Medicalpoint, "Sezonunun ilk karşılaşmasında Pazar günü Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor ile karşılaşacak Voleybol Takımımızın antrenmanını ziyaret eden Başkanımız Azat Yeşil ve Saymanımız Hasan Yıldırım; yeşil kırmızılılarımıza hayırlı, sakatlıksız ve bol sevinçli bir sezon dileklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

Karşıyaka Medicalpoint'te yabancıları gitti

Sezonun ilk maçını pazar günü Havran Belediyespor deplasmanında oynayacak Karşıyaka Medicalpoint'te iki yabancı oyuncu ile de yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılılar, Gabriela da Silva'dan sonra geçen sezondan bu yana kadroda yer alan Franciele Stedile'de yollarını ayırdı. Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala bu hamlelerin yapılması üzerine yeni yönetim, sosyal medya üzerinden taraftarlar tarafından eleştirildi.

Kaf-Kaf'tan konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmezken, yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. - İZMİR