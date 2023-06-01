Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı, Futbol Şube Yönetiminde Değişiklik Yapacak

TFF 3'üncü Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla noktalayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni sezon öncesi futbol şube yönetiminde değişiklik yapmak için harekete geçti. Mustafa Özçakar ve Tayfun Yelkenbiçer'e teklif götürdüğü öğrenilen Büyükkarcı'nın, kulübün Spor Toto 1'inci Lig'de yer aldığı yıllarda farklı dönemlerde futbol şube yöneticiliği yapan iki isme şubeyi emanet etmek istediği belirtiliyor.

TFF 3'üncü Lig'de sezonu yine hayal kırıklığıyla noktalayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni sezon öncesi şube yönetiminde değişiklik yapmak için düğmeye bastı. Futbol şube yönetimi nedeniyle son yıllarda yoğun eleştiri alıp istifaya davet edilen Başkan Turgay Büyükkarcı'nın Mustafa Özçakar ve Tayfun Yelkenbiçer'e teklif götürdüğü öğrenildi.

Büyükkarcı'nın kulübün Spor Toto 1'inci Lig'de yer aldığı yıllarda farklı dönemlerde futbol şube yöneticiliği yapan iki isme şubeyi emanet etmek istediği belirtildi. Son yıllarda aktif olarak görev almaya uzak durarak dışarıdan destek veren Mustafa Özçakar ve Tayfun Yelkenbiçer'in yönetimle ilgili teklife verecekleri yanıt henüz belirsiz.