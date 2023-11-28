Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil: Stadyumun yapılması gerekiyor

- Azat Yeşil: " Karşıyaka'nın stadyumu için hiçbir engel kalmadı"

İZMİR - Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, cumhuriyetin 100. yılında Karşıyaka'nın stadyumunun olmamasının kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirerek, "Stadyumun yapılması hususunda gerekli olan mercilere bu konuda sürecin hızlanması hususunda ricalarımızı ilettik" dedi.

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka, 25 yıldır kendi stadyumuna kavuşmak için verdiği mücadeleye devam ediyor. İlk ihalesi 2014 yılında yapılan, 2015'te ise temelleri atıldıktan sonra hiçbir işlem yapılmayan Yalı'daki arazi atıl bir şekilde kaldı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil de stadyumun yapılması için kollarını sıvadıklarını belirterek, "Karşıyaka Stadyumu konusunu masaya yatırdık. Bu konuyla ilgili yetkililere çözüm için bizler de desteklerde bulunduk" dedi.

"Stadyumu olan Karşıyaka, Türkiye'ye renk katar"

Stadyumun yapılmasını için birçok konuda yardımda bulunduğunu ifade eden Yeşil, "Gerekli teknik anlamda benim mesleğim olması münasebetiyle hem mimarla hem de işin yapılması hususunda ve geçmiş dönemdeki mahkeme kararlarının bitmesiyle ilgili olan bütün evrakları toparladık. Şu anda stadyumun yapılması hususunda bir engel kalmaması ve engel kalmadığından dolayı da stadyumun yapılması konusunda camia olarak kararlılığımızı dile getirdik. Çeşitli mecralarda yazılı ve sözlü olarak açıklamalarda bulunduk. Karşıyaka'nın stadyumu olmaması gerçekten Türk futbolu için bir kayıptır. Stadyumu olan Karşıyaka Türkiye liglerine renk katacaktır. Yani hem tribünüyle, hem oyunuyla, hem de geçmiş dönem mücadele ruhuyla Türk futboluna ciddi anlamda katkısı olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

"Karşıyaka, direniş ruhu olan bir kulüp"

Karşıyaka'nın kurulurken mücadele ruhu üzerine kurulduğunu söyleyen Başkan Yeşil, "O dönemdeki Karşıyakalılar, bu kulübü kuruyorlar. Spor kulübünü kurduktan sonra milli mücadelede yer alıyorlar. Savaşıyorlar, esir düşüyorlar esir düştükleri kamplarda yine kendi aralarında para toplayıp takım kuruyorlar. Orada da genel sporu esir kampında bile devam ediyorlar. Yani bu kadar direnişi ruhu olan bir kulübün stadında olmaması gerçekten bizim için büyük bir kayıptır" diyerek sözlerini noktaladı.