Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, Kendi Öz Evlatlarımızla Devam Edeceğiz

- Karşıyaka Başkanı Yeşil'den teknik direktör açıklaması

İZMİR - Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, görüştükleri çalıştırıcıların kendilerine güven vermediklerini dile getirerek, "Devre arasına kadar kendi camiamızın içinde yetişen ve bu konuda yetenekli olduklarına inandığımız teknik kadromuzla devam etme kararı aldık" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona Ersin Aka yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen arka arkaya alınan kötü sonuçlardan sonra 45 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Aka'dan boşalan teknik direktörlük görevine henüz kimseyi getirmeyen Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil ve yönetimi, devre arasına kadar da böyle bir girişimde bulunmayacaklarını ve antrenör Recep Umut ile yola devam edeceklerini açıkladılar. Başkan Yeşil, "Görüştüğümüz teknik adamların kendilerine güvenmediklerini fark edince biz de kulüpten yetişen kendi öz evlatlarımız yola devam karar aldık" dedi.

"Başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum"

Büyük camialarda sporcu olmak ve teknik direktör olmanın zor olduğunu ifade eden Başkan Yeşil, "Biz teknik direktör arayışı içine girdiğimiz yaklaşık bir haftalık bir süreçte bizimle görüşen teknik direktörlerin çoğu acaba Karşıyaka'ya ben geldiğim zaman benimsenecek miyim? Karşıyaka camiasına uyum sağlayabilecek miyim? Bu camiada teknik direktörlük yapabilecek miyim? Tereddüdü yaşıyordu. Bu da bizim spor geleneğimizin güçlü olmasından dolayı gelen hocaların kendine güvenleri konusunda biraz eksiklik hissettik ve bunu konuşurken, sohbet ederken fark ettik. Biz de devre arasına kadar kendi camiamızın içinde yetişen değerli ve bu konuda yetenekli olduklarına inandığımız teknik kadromuzla yola devam etme kararı aldık ve kendi öz evlatlarımızı takımın başına getirip bu kulübün teknik heyetinin içine yerleştirdik. Bizim futbolcularımız da çok karakterli, doğru bir takım kurulmuş. Böyle bir karakterli ortamda başarıyı yakalayacağımıza inancımız oluştu" dedi.