Karşıyaka, Balıkesirspor'u 2-1 Mağlup Ederek Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Umut Yalçınkaya, Alişan Küçükkoçak, Onur Akıncı

KARŞIYAKA: Tunay – Harun, Erol, Ensar Akgün, Ferdi, Alpay, Tolga (Dk. 46 Berat), Erhan (Dk. 90 Hıdır), Onur (Dk. 82 Samet), Selim (Dk. 60 Doğanay), Yasin (Dk. 82 Selahattin)

BALIKESİRSPOR: Furkan – Tayfun, Kuban, Serhat, Mehmet (Dk. 66 Mikdat), Yiğit Epözdemir (Dk. 52 Ahmet), Ali Sinan, Sedat (Dk. 79 Bora), Yiğit Bayındır (Dk. 79 Yekta), Hasan (Dk. 66 Celal Emir), Artun

GOLLER: Dk. 23 Ali Sinan ( Balıkesirspor ), Dk. 71 Erhan, Dk. 76 Yasin ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Harun, Alpay, Yasin ( Karşıyaka ), Mehmet, Yiğit ( Balıkesirspor )

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 3'üncü hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Balıkesirspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 23'üncü dakikada Ali Sinan'la öne geçti ve ilk yarı Balıkesirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşıyaka, 71'inci dakikada Erhan, 76'ncı dakikada Yasin'le galibiyete uzandı: 2-1. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Karşıyaka 9 puanla zirve yarışını sürdürürken, 1 puanda kalan Balıkesirspor tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

23'üncü dakikada Karşıyaka savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ali Sinan, ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye çok sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Geçen sezon Karşıyaka'da oynayan Ali Sinan bu gole sevinmedi.

44'üncü dakikada Karşıyaka'nın sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Onur ceza sahasına kesti. Erol'un sırtı dönük pozisyondaki kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

45+3'üncü dakikada Karşıyaka atığında Yasin sürüklediği topu ceza yayı önünden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

İlk yarı Balıkesirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61'inci dakikada Balıkesir savunmasının kısa düşen geri pasında topla buluşan Erhan sağdan ceza sahasına girip kaleciyi çalımladı ancak topa vurmakta gecikince savunma mutlak golü önledi.

71'inci dakikada ev sahibi ekip skora denge getirdi. Soldan Ferdi'nin uzun taç atışında kafalardan seken topu Erhan kafayla filelere yolladı: 1-1.

76'ncı dakikada Karşıyaka bu kez Yasin'le golü buldu. Sol kanattan Ferdi'nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden Yasin dönerek yerden vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.

Maçı Karşıyaka 2-1 kazandı.