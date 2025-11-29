Haberler

Karşıyaka, Bahis Soruşturmasına Rağmen Denizli İdmanyurdu'nu 2-0 Yendi

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, bahis soruşturması nedeniyle eksik kadrosuna rağmen Denizli İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek liderliği ele geçirdi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Yücel Büyük, İsmail Ertunç, Hasan Ata

KARŞIYAKA: Sadri Ege - Arda Baran, Alpay, Ensar, Selim (Dk. 71 Ferdi), Samet Seymen, Tolga (Dk. 66 Ahmet Yağız), Adem, Onur (Dk. 87 Ethem), Namık Barış (Dk. 66 Doğanay), Hamza (Dk. 87 Mehmet)

DENİZLİ İDMANYURDU: Kemal Mert - Yunus Emre (Dk. 72 Hüseyin Biber), Nazmi, Kemal Bayrak, Emirhan, Hüseyin Akın, Semih Berk (Dk. 82 Oktay), Burak (Dk. 46 Enes), Mustafa Arda (Dk. 90+3 Tolga), Murat, Yusuf (Dk. 82 Enes)

GOLLER: Dk. 34 Hamza, Dk. 36 Onur ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Mustafa Arda, Tolga ( Denizli İdmanyurdu)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka, futbolda bahis soruşturması nedeniyle alt liglere verilen 2 haftalık aradan sonra çıktığı ilk maçta Denizli İdmanyurdu'nu rahat yendi: 2-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmada yeşil-kırmızılıların gollerini 34'üncü dakikada Hamza ve 36'ncı dakikada Onur attı. Bahis soruşturmasında PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası alan 7 ilk 11 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkan Kaf-Kaf'ta geçen hafta profesyonel olan 18 yaşındaki kaleci Sadri Ege Dipçi ve henüz dün profesyonel sözleşme imzalayan aynı yaştaki Adem Yeşilyurt'un yanı sıra henüz profesyonel olmayan 20 yaşındaki Arda Baran Eren ilk 11'de oynadı. Sezon başında alınan 19 yaşındaki Samet de ilk kez 11'de forma giydi. Amatörden yeni transfer Ethem de son dakikalarda oyuna girdi. Hamza'nın attığı ilk golün asistini yapan Adem'i tribünler bağırlarına bastı. Denizli İdmanyurdu'nda da bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan 8 futbolcu forma giyemedi. Bu skorla puanını 27 yapan Karşıyaka maç fazlasıyla liderliği devraldı. Denizli ekibi ise 20 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
