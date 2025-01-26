Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasıyla ilgili yeni gelişme
78 kişinin öldüğü yangın faciasında otel sahibi tüm suçu çalışanlara attı

78 kişiye mezar olan otelin sahibinden isyan ettiren savunma
ABD Başkanı Trump: 1 milyon Filistinli, Ürdün ve Mısır'a taşınmalı

"Yüz binlerce Filistinli bu 2 ülkeye yerleştirilmeli"
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne Yenilerek 5. Mağlubiyetini Aldı

Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne Yenilerek 5. Mağlubiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, 16. hafta maçında Bahçeşehir Koleji'ne 80-65 mağlup olarak üst üste 5. yenilgisini aldı. Takım, puan tablosunda 7. sıraya geriledi. Antrenör Rüçhan Tamsöz, genç oyunculara fırsatlar sunduklarını belirtti.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçehir Koleji'ne 80-65 mağlup olarak üst üste 5. yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 16. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'yle karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Karşıyaka 80-65 kaybetti. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar arka arkaya 5. yenilgisini aldı ve puan tablosunda 7. sıraya kadar geriledi. Müsabaka sonrasında Karşıyaka Antrenörü Rüçhan Tamsöz önemli açıklamalarda bulundu. Takım ve kulüp olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini hatırlatan Tamsöz, "Fakat bu süreç, özellikle genç kardeşlerimiz için farklı fırsatlar oluşturuyor ve onlar da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Bundan dolayı mutluyum. Bütün oyuncu kardeşlerim, iki haftadır olduğu gibi, ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor ve büyük bir özveriyle oynamaya devam ediyorlar. Umarım bu süreç bir an önce sonlanır ve sorunlar çözülür. Karşıyaka basketbolu, böyle bir durumu hak etmiyor" dedi.

İzmir ekibinde ekonomik sorunlardan dolayı kısa bir süre önce Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolcular takıma veda ederken son olarak da Başantrenör Ufuk Sarıca görevinden ayrıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
img

Başkanlığı Trump'a devreden Biden 'Üstat Mason' oldu
img

Teklif yaptıkları futbolcuyu açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın evlilik kredi müjdesi, beyaz eşya satışlarını patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi satışları patlattı
Para transferinde çifte doğrulama sistemi geliyor

Hükümet düğmeye bastı! Para transferinde yeni dönem başlıyor
İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimizde koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler
İsrail hapishanelerinde 23 yıl geçiren Abdurrahman Vişah esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu

İşkenceler nedeniyle 60 kilo birden verince yakınları bile tanıyamadı
Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem: İşçilik sıfır

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem
Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.