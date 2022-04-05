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Karşıyaka atak yaptı

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka atak yaptı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Erman Güraçar'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinden sonra çıkışa geçen Karşıyaka, son 10 maçta grubun en çok puan toplayan ekipleri arasında yer aldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Erman Güraçar'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinden sonra çıkışa geçen Karşıyaka, son 10 maçta grubun en çok puan toplayan ekipleri arasında yer aldı. Genç teknik adam göreve geldikten sonra 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 19 puan alan Karşıyaka, bu periyotta yalnız ilk 4 sıra içindeki Esenler Erokspor, Orduspor 1967 ve İçel İdmanyurdu'na geçildi. Erokspor, son 10 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puan, Orduspor 1967, 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle 24 puan, İçel ise 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan topladı. Son 5 haftayı ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Karşıyaka, Erokspor ve İçel'le birlikte 5 maçlık periyodun en başarılı takımı oldu.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Orduspor, Spor, Haberler

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