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Karşıyaka, Artvin Hopaspor'u 3-0 Yenerek Zirveye Ortak Oldu

Karşıyaka, Artvin Hopaspor'u 3-0 Yenerek Zirveye Ortak Oldu
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, deplasmanda Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve şampiyonluk yarışında zirveye ortak oldu. Takım, gol yemeden oynadığı etkileyici performansla dikkat çekiyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, üst üste üçüncü galibiyetini deplasmanda Artvin Hopaspor'u da 3-0 yenerek aldı, şampiyonluk yarışında zirveye ortak oldu. Bu sezona teknik direktörlük görevine kariyerinde birçok kupa bulunan Mustafa Reşit Akçay'ı getirip şampiyonluk hedefiyle başlayan, yıldız futbolcuları kadrosuna dahil etmesine rağmen transfer döneminde takviyeler için geç kalındığı eleştirisi alan Karşıyaka, lig başlar başlamaz farkını gösterdi. Sezona Kırşehirspor beraberliğiyle başladıktan sonra dış sahada Bulvarspor'u 3-0, İzmir'de 23 Elazığ FK'yı 2-0 yenen Kaf-Kaf, en uzak deplasmanda Artvin Hopaspor'u da gol yemeden farklı geçti.

Rakibini ikinci yarıda yıldız golcüleri Enes Nalbantoğlu ve İshak Kurt'un yanı sına yine yeni transferlerinden Mert Torlak'ın golüyle farklı yenen yeşil-kırmızılı ekip zirveyi yakaladı. Grupta Bursaspor'un evinde Muşspor 1984'le berabere kalmasıyla 4 hafta sonunda namağlup 10 puana ulaşan Karşıyaka, liderliğe ortak oldu. Ligde Karşıyaka'nın bu hafta Alsancak Stadı'nda konuk edeceği Bornova 1877 averajla liderliğe kurulurken, Kaf-Kaf'ın yanı sıra Bursa ve Silifke Belediyespor'un da 10'ar puanı var. Taraftarını şampiyonluk yarışının havasına erken sokan Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 4 maçta hiç gol yemezken, 48 yıl sonra ilk kez sezonun ilk haftalarında gol yemememe serisini de sürdürdü.

ENES VE İSHAK ŞOV

Bu sezon yıldızlar topluluğu kadro kuran Karşıyaka'da Enes ve İshak, gollerini sıralamaya başladı. Geçen sezon takımın en golcü ismi olan sol kanat Enes, 3-0 kazanılan son iki deplasmanda ağları sarstı. Bulvarspor'a 2 gol atan yıldız futbolcu, deplasmanda Hopaspor'un da kilidini açan isim oldu. Karşıyaka'ya son 2 sezonun 3'üncü Lig gol kralı olarak imza atan İshak da ilk iki hafta suskun kaldıktan sonra üst üste Elazığ FK ve Hopaspor ağlarını sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Artvin

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