Karşıyaka, Anadolu Efes'e 95-77 Mağlup Oldu

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

KARŞIYAKA: Ozan Yılmaz 10, Hollins 5, Smith 17, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Hakan Sayılı 7, Maxhuni 18, Mehmet Efe Demirel 2, Braimoh 1, Yalın Yıldız 2

ANADOLU EFES: Nwora 31, Thompson 7, Dozier 12, Burak Can Yıldızlı 4, Oturu 8, Bryant 9, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz 2, Willis 3

1'İNCİ PERİYOT: 16-29

İLK YARI: 32-55

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-82

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki erteleme maçında geçen hafta ligde kalmayı garantileyen Karşıyaka evinde Anadolu Efes'e mağlup oldu: 77-95. Bu skorla Karşıyaka son hafta öncesi 11 galibiyette kalarak Play-In şansını yitirdi. 3 maçı eksik Anadolu Efes ise 20 galibiyete ulaştı. Maçta ev sahibinde sakatlığı bulunan Gallianat ve Thomas Akyazılı, konuk ekipte ise Larkin, Beaubois, Poirier ve Ercan Osmani forma giymedi. Efes'te Nwora 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. İki takım arasında ligin 27'nci haftasında oynanması gereken mücadele Anadolu Efes'in Euro League'deki Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti.

Maça pota altındaki üstünlüğüyle önde başlayan Anadolu Efes, Karşıyaka'nın oyuna ortak olmaya çalıştığı anlarda Smits, Nwora, Doğuş ve Bryant'ın üçlükleriyle farkı açtı. İlk 10 dakika 16-29 sonuçlandı. İkinci periyodun başında konuk ekip farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Karşıyaka bu bölümde Muhsin ve Smith'in sayılarıyla farkı eritmeye çalıştı. Konuk ekip pota altındaki etkili oyunuyla kontrolü elden bırakmadı. Devre 23 sayı farkla 32-55 bitti. Karşıyaka'nın oyundan kopmamaya çalıştığı üçüncü periyot 57-82 tamamlandı. Son bölümde ev sahibini kendine yaklaştırmayan Anadolu Efes salondan galip ayrıldı: 77-95.