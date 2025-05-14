İstanbul'da suya yüzde 10 zam

İstanbul'da suya zam yapıldı
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Karşıyaka, Anadolu Efes'e 95-77 Mağlup Oldu

Karşıyaka, Anadolu Efes'e 95-77 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baskektbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçında Karşıyaka, evinde Anadolu Efes'e 77-95 yenilerek Play-In şansını kaybetti. Anadolu Efes, Nwora'nın 31 sayısıyla maçı domine etti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

KARŞIYAKA: Ozan Yılmaz 10, Hollins 5, Smith 17, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 10, Hakan Sayılı 7, Maxhuni 18, Mehmet Efe Demirel 2, Braimoh 1, Yalın Yıldız 2

ANADOLU EFES: Nwora 31, Thompson 7, Dozier 12, Burak Can Yıldızlı 4, Oturu 8, Bryant 9, Smits 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Erkan Yılmaz 2, Willis 3

1'İNCİ PERİYOT: 16-29

İLK YARI: 32-55

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-82

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki erteleme maçında geçen hafta ligde kalmayı garantileyen Karşıyaka evinde Anadolu Efes'e mağlup oldu: 77-95. Bu skorla Karşıyaka son hafta öncesi 11 galibiyette kalarak Play-In şansını yitirdi. 3 maçı eksik Anadolu Efes ise 20 galibiyete ulaştı. Maçta ev sahibinde sakatlığı bulunan Gallianat ve Thomas Akyazılı, konuk ekipte ise Larkin, Beaubois, Poirier ve Ercan Osmani forma giymedi. Efes'te Nwora 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. İki takım arasında ligin 27'nci haftasında oynanması gereken mücadele Anadolu Efes'in Euro League'deki Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti.

Maça pota altındaki üstünlüğüyle önde başlayan Anadolu Efes, Karşıyaka'nın oyuna ortak olmaya çalıştığı anlarda Smits, Nwora, Doğuş ve Bryant'ın üçlükleriyle farkı açtı. İlk 10 dakika 16-29 sonuçlandı. İkinci periyodun başında konuk ekip farkı 19 sayıya kadar çıkardı. Karşıyaka bu bölümde Muhsin ve Smith'in sayılarıyla farkı eritmeye çalıştı. Konuk ekip pota altındaki etkili oyunuyla kontrolü elden bırakmadı. Devre 23 sayı farkla 32-55 bitti. Karşıyaka'nın oyundan kopmamaya çalıştığı üçüncü periyot 57-82 tamamlandı. Son bölümde ev sahibini kendine yaklaştırmayan Anadolu Efes salondan galip ayrıldı: 77-95.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı

Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.