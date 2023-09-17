Karşıyaka, Amasyaspor FK'yı 5-1 mağlup etti

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Mikail Cihangir, Sezgin Altun, Kerem Candaş

KARŞIYAKA: Haydar - Bilal, Alpay, Haydar, Ferdi, Hakan Erçelik (Dk. 61 Barış Sağır), Sefa (Dk. 78 Emre Özsarı), Yasin Ozan (Dk. 61 Cenk Ahmet ), Emre Keleşoğlu, Enes Nalbantoğlu (Dk. 68 Berat), Emre Gemici (Dk. 68 Adem Büyük)

AMASYASPOR FK: Suphi - Cuma Ali, Onur, Samet (Dk. 68 Batuhan), Tuncay (Dk. 68 Emer Işık), Hakan Kuş, Ahmet Buğrahan (Dk. 68 Can), Ömer Faruk, Talha (Dk. 82 Kubilay), Okan, Emircan (Dk. 52 Gökay)

GOLLER: Dk. 25 ve 46 Emre Gemici, Dk. 56 ve 58 Enes Nalbantoğlu, Dk. 63 Bilal ( Karşıyaka ), Dk. 57 Hakan Kuş (Amasyaspor)

SARI KARTLAR: Hakan Erçelik ( Karşıyaka ) - Emircan, Okan (Amasyaspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iddialı transferlerle tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla sezona Eynesil Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek başlayan Karşıyaka, evindeki ilk maçta Amasyaspor FK'yı da çok farklı geçti, zirvedeki yerini korudu: 5-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmada 25 ve 46'ncı dakikalarda Emre Gemici, 56 ve 58'de Enes Nalbantoğlu ve 63'te Bilal'in golleriyle farka koşan Kaf-Kaf taraftarını mest etti. Konuk ekibi tek golünü 57'nci dakikada eski Karşıyakalı Hakan Kuş attı. Sezona yeni yönetimi ve yeni kadrosuyla mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan İzmir temsilcisi, 2 hafta sonunda 6 puana ulaştı.

Karşıyaka'da takımlarını bu sezon ilk kez iç sahada izleme imkanı bulan taraftarlar Alsancak Stadı'na akın etti. Takımlarıyla 125 gün sonra buluşan yeşil-kırmızılılar, stadı büyük oranda doldurup 90 dakika boyunca futbolculara büyük destek verdi. Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka, ilk maçta Eynesil Belediyespor'u yenen ilk 11'i bozmadı. Toplam 18 yeni transferle tepeden tırnağa yenilenen Karşıyaka'da transferin son haftasında alınan 4 futbolcudan Cenk Ahmet ve Efe Tatlı maça yedek kulübesinde başladı. Transferin son gününde imza atan Fatih Çiplak ve Emre Can kadroya giremedi. Amasyaspor'da Hakan Kuş altyapısından yetiştiği Kaf-Kaf'a ilk kez rakip olarak sahaya çıktı.

Karşıyaka maç öncesi geçen ay vefat eden sevilen taraftarlardan Mustafa Baykara'yı unutmadı. Futbolcular ısınmaya Mustafa Baykara'nın fotoğraflarının olduğu tişörtlerle çıktı. Maç öncesi stat skorbordunda Baykara'nın görüntüleri gösterirken taraftarlar da görüntülerle birlikte tezahürat yaptı.

20'nci dakikada Karşıyaka ilk atağında tehlikeli geldi. Enes'in ortasında Hakan'ın ceza sahasının sağından çevirdiği topa Emre Gemici'nin gelişine şutunu defans kale önünden çıkardı.

24'üncü dakikada Amasyasporlu Hakan Kuş'un karşı karşıya pozisyonda şutu kaleci Haydar'da kaldı.

25'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Enes'in soldan kullandığı kornere Emre Gemici ön direkte akıl dolu bir kafa şutuyla ağlara yolladı: 1-0.

46'ncı dakikada Emre Gemici ilk yarıda attığına benzer bir golle farkı 2 yaptı. Sağdan Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunu Emre Gemici yine ön direkte kafayla ağlara bıraktı: 2-0.

56'ncı dakikada Karşıyaka üçüncü golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Enes müthiş bir şutla kaleciyi avladı: 3-0.

57'nci dakikada Amasya atağında sağdan Samet'in ortası defanstan döndü, Hakan Kuş topu tamamladı: 3-1.

58'inci dakikada Karşıyaka gollerine devam etti. Orta sahadan gönderilen uzun pasla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Enes gelişine vurdu: 4-1.

63'üncü dakikada Cenk Ahmet'in ara pasıyla ceza sahasına giren Bilal çaprazdan takımının 5'inci golünü atıp skoru belirledi: 5-1.