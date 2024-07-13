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Karşıyaka, Abdulkadir Öksüz ile sözleşme imzaladı

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Karşıyaka, stoper Abdulkadir Öksüz ile resmi sözleşme imzaladı. Geçen sezon ikinci ligde 24 maçta forma giyen Abdulkadir'e takımıyla birlikte başarılar diliyoruz.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, bir süredir temas halinde olduğu stoper Abdulkadir Öksüz'e resmi sözleşme imzalattı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve Sportif Direktör Ahmet Akteke katıldı. Geçen sezonun devre arasında Menemen FK'dan Somaspor'a kiralanan 24 yaşındaki savunmacıyla ilgili yapılan paylaşımda, "Abdulkadir'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz. Esenler Erokspor ile 2021-22 sezonunda 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşayan Abdulkadir, geçen sezon ikinci ligde 24 karşılaşmada forma giydi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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