Karşıyaka 3. Lig'de 4'te 4 Yaparak Zirveye Ortak Oldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Alanya 1221 FSK'yı da 2-1 mağlup eden Karşıyaka 4'te 4 yaparak zirve ortağı olmayı sürdürdü. Bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde kurduğu kadroyla oynadığı 4 maçı da 2-1 kazanan Kaf-Kaf, 3'üncü Lig'deki 4 grupta zirveyi paylaştığı Uşakspor'la birlikte puan kaybı yaşamayan iki takımdan biri oldu. Yeşil-kırmızılı futbolcular maç sonrası sevinçlerini Alanya'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaşırken, Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek, "Taraftarlarımız, camiamızla birlikte tam bir aile olduk. İyi başladık, iyi gidiyoruz, sonu da iyi olsun" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA YILDIZI YASİN

Karşıyaka'nın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız golcü Ömer Faruk Sezgin'in şok bir şekilde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası alması nedeniyle transfer döneminin son gününde sözleşme imzaladığı Yasin Uzunoğlu forma giydiği iki maçta da takımına galibiyeti getirdi. Ömer Faruk'un cezasının kesinleşmesiyle arayışa geçen Karşıyaka yönetimi, ligin ilk haftası geçtikten sonra 22 yaşındaki Yasin'i transfer döneminin son gününde Muğlaspor'dan kiraladı.

Evrakları Muğlaspor'dan yetişmeyen genç futbolcu takımla gitmesine rağmen Kütahyaspor deplasmanında forma giyemedi. Genç golcüyü mağdur etmek istemeyen futbol şube yönetimi Kütahya'da oynayamayan Yasin'e de galibiyet primi ödeyip moral verdi. Ligde son iki maçta ilk 11'de forma giyen Yasin hem Balıkesirspor önünde 76'ncı dakikada galibiyet golünü kaydetti hem de Alanya deplasmanında ilk yarıda attığı 2 golle rakibin fişini çekti. Genç yıldız adayı 2 maçta 3 golle takımına 6 puan kazandırdı.