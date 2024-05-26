Karşıyaka, 16 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Basketbol 16 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Anadolu Efes'i 67-62 yenen Karşıyaka, şampiyon oldu.

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 37-33 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı 67-62 kazanan Karşıyaka, şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşma sonrası 3'üncü olan TOFAŞ, 2'inci olan Anadolu Efes ve şampiyon olan Karşıyaka'ya kupa ve madalyaları, Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol tarafından verildi.