Karşıyaka, 16 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu
Karşıyaka, Anadolu Efes'i 67-62 yenerek 16 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın şampiyonu oldu. Karşılaşma sonrası kupa ve madalyaları Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol tarafından verildi.
Basketbol 16 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Anadolu Efes'i 67-62 yenen Karşıyaka, şampiyon oldu.
Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı 37-33 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmayı 67-62 kazanan Karşıyaka, şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşma sonrası 3'üncü olan TOFAŞ, 2'inci olan Anadolu Efes ve şampiyon olan Karşıyaka'ya kupa ve madalyaları, Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol tarafından verildi.