Karşıyaka, 11 sezon aradan sonra Sultanlar Ligi'ne dönme hedefinde

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Voleybol Sultanlar Ligi'ne 2010-2011 sezonunda veda eden ve bu sezon Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi play-off finalinde yer alacak Karşıyaka'nın antrenörü Reşat Yazıcıoğulları, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayan bir yapıda olduklarını belirterek, final etabında da ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Reşat Yazıcıoğulları, AA muhabirine, 19 yaş ortalamasıyla mücadele ettiklerini, pasörlerinin bu ligde ilk defa forma giydiğini söyledi.

Sezon başında hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu aktaran Yazıcıoğulları, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman için mücadeleyi bırakmamayı ön plana çıkaran bir kadroyuz biz. Ne olursa olsun öncelikle oynamak, sonra yardımlaşmak ve oyun disiplininden kopmamak. Bu da önemli ve bunu yarı finalde başardılar. Finalde çok değerli rakiplerimiz var. Bizim için her rakip değerli."

Yazıcıoğulları, final maçlarında en deneyimsiz kadroya sahip olan takım konumunda bulunduklarını belirterek, "Bu, bizim için bir mazeret değil. Hiçbir mazeretimiz yok. İlk maçımız Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol'la, bizim maçımız o. Ondan sonra ne olur bilemiyorum." diye konuştu.

Taraftarın tek isteği mücadele

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda maç yapmanın hem basketbolda hem de voleybolda rakipler açısından çok zor olduğunu kaydeden Yazıcıoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşıyaka'da taraftar açısından müthiş bir potansiyel var. Siz kazansanız da kaybetseniz de sizi onurlandırıyorlar. Bir tek şey istiyorlar mücadele edeceksiniz, vazgeçmeyeceksiniz, formanın hakkını vereceksiniz. Bunu verdiğiniz zaman burada maç oynamak çok zevkli ama rakipler için de bir o kadar zor. İnşallah oluyorsa olacak, olmazsa mücadeleden vazgeçmek yok. Yine devam edecek."

Altyapının katkısı

Karşıyaka gibi kulüplerin Türk voleyboluna katkı verdiğini belirten Yazıcıoğulları, şunları ifade etti:

"Karşıyaka'dan çıkmış onlarca oyuncu, üretim var. Bu sene belki Sultanlar Ligi'ne çıkamayabilir, iki sene sonra çıkar ama her zaman voleybola katkısı yüksek oranda olan bir organizasyon. Evet transfer de lazım, evet bütçedir ama sizin bir altyapınız olursa daha rahat edersiniz. Son 2 sezon içinde altyapıyı da genişlettik. Burada tabii ki yönetimin istikrarı da çok önemli. Bu işi son derece cansiparane yapan bir şube yönetimi, kulüp yönetimi var. Yeni oyuncuların çıkacağını da düşünüyorum."

Sultanlar Ligi'ne 2010-2011 sezonunda veda eden Karşıyaka, ilk 2 takımın Sultanlar Ligi vizesi alacağı play-off finalinde Adam Voleybol, Çukurova Belediyespor ve İlbank'la mücadele edecek. Bursa'daki Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabakalar, 1 Nisan Cuma günü başlayacak.