Üye Girişi
Haberler

Kars'tan İki Sporcunun Fenerbahçe Seçmelerine Yolculuğu

Kars'tan İki Sporcunun Fenerbahçe Seçmelerine Yolculuğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Fenerbahçe Spor Okulu, futbol alanında yetenekli çocukları keşfetmeye ve spora yönlendirmeye devam ediyor. İki sporcu, 11 Aralık 2024 tarihinde Fenerbahçe'nin İstanbul'daki seçmelerine katılmak üzere hazırlanıyor.

Kars'ta 2 sporcu Fenerbahçe Spor Kulübünün alt yapısı seçmelerine katılmak üzere İstanbul'a gidecek.

Kars'ta 2017 yılından beri hizmet veren Fenerbahçe Spor Okulu, çocukları yeşil sahalarda futbolla buluşturuyor.

Özellikle futbol dalında önemli bir alt yapı sorunu bulunan Kars'ta her yaştan çocuk, spor okuluna gelerek futbol öğreniyor. Fenerbahçe Spor Okulu'nda kurulduğu günden itibaren eğitmenlik yapan Gencay Bulut, hem yetenekli çocukları ortaya çıkarıyor, hem de çocukların spora yönelmesini sağlıyor.

Karslı ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Fenerbahçe Spor Okulu'nda çocuklar kötü çevrelerden uzaklaştırılarak spora kazandırılıyor.

Çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, sosyalleşmesi, aktifleşmesi ve kendi akranlarıyla iyi iletişim kurması açısından da önemli bir boşluğu dolduran Fenerbahçe Spor Okulu Kars'ın alt yapısına da önemli katkı sağlıyor.

Bir birinden başarılı futbolcuların yetiştiği okulda, yetenekli çocuklar üstün becerileriyle Kars ve Türkiye futboluna kazandırılıyor.

Fenerbahçe Kars Spor Okulu'ndan 2 sporcu 11 Aralık 2024 Kasım tarihinde Fenerbahçe Spor Dereağzı Tesislerindeki seçmelere katılım sağlayacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi

 Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir

Yeni kayyum sinyali mi verdi? Sarf ettiği cümle toplantıya damga vurdu

 Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

Kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? (WANDA VİDEO) TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.