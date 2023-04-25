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Kars'tan 24 öğrenci satranç turnuvası için yola çıktı

Kars'tan 24 öğrenci satranç turnuvası için yola çıktı

Spor Haberleri

Kars'tan Okul Sporları Satranç Bölge müsabakaları katılmak üzere 24 öğrenci antrenörleriyle birlikte yola çıktı.

Kars'tan Okul Sporları Satranç Bölge müsabakaları katılmak üzere 24 öğrenci antrenörleriyle birlikte yola çıktı.

Satranç Okul Sporları Bölge Turnuvası için Kars'tan 4 okul, 24 öğrenci 6 antrenör ve kafile başkanı toplan 30 kişi, Rize'ye hareket etti.

Rize de yarın başlayacak olan turnuva öncesinde okullar kayıt kontrol yaptıracak ve ardından ilk tur maçlarla bölge turnuvası başlayacak.

Pazar gününe kadar sürecek olan maçlar pazar günü son turdan sonra ödül töreniyle sona erecek.

Bölgede ilk 4'e giren takımlar Türkiye finali için yeri ve tarihi sonra belli olacak olan ilde yarışma katılma hakkı kazacak. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rize Kars Spor Haberler

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