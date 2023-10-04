Kars'ta Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası polis ve taraftarlar arasında arbede yaşandı
Kars 36 Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda mağlup olmasının ardından polis eşliğinde sahadan ayrılan hakeme taraftarlar tepki gösterdi. Hakemin sahadan ayrıldığı sırada polis ve taraftarlar arasında arbede çıktı.
Kars'ta Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sonrasında polis ile taraftarlar arasında arbede yaşandı.
Kars 36 Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1 mağlup olmasının ardından polis eşliğinde sahadan ayrılan hakeme taraftarlar tepki gösterdi. Hakemin sahadan ayrıldığı sırada polis ve taraftarlar arsında arbede çıktı. Tartışmanın devam etmesiyle polis ekipleri taraftarları stadın dışına çıkarttı. Kars 36 Spor Kulübü Başkanı Ali Uçum ve kulüp yönetiminin tribüne gelmesinin ardından yeşil beyazlı taraftarlar stattan ayrıldı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor