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Kars'ta Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası Düzenlenecek

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Kars'ta 13-18 yaş arası Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası düzenlenecek. Türkiye Satranç Federasyonu Kars il Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya katılmak isteyenlerin kayıtlarını yapmaları istendi.

Kars'ta 13-18 yaş arası Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonu Kars il Temsilciliği'nce 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde Yıldızlar Satranç İl Birinciliği katılmak isteyenlerim müracaatlarını en geç 21 Aralık 2023 tarihi saat 20.00'ye kadar kars.tsf.org.tr adresine kayıt yaptırmaları istendi.

Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi, "23-24 Aralık 2023 tarihlerinde Yıldızlar Satranç İl Birinciliğini düzenleyeceğiz. Bu turnuva 20-27 Ocak 2024 tarihlerinde Antalya-Belek'te yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın il ayağını oluşturuyor. Türkiye Şampiyonasına katılım şartı ise il turnuvasına katılmış olmaktır" dedi.

Atakişi, İl Birinciliği Turnuvasına kayıtlarının kars.tsf.org.tr web adresi üzerinden 21.12.2023 Tarihi saat 20.00'a kadar devam edeceği, katılmak isteyen sporcuların bir an önce kayıtlarını yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Atakişi, geçtiğimiz hafta yapılan Küçükler 07-12 yaş arası Kars Satranç İl Birinciliğinin yine büyük ilgi gördüğünü ve yaklaşık 100'ün üzerinde sporcu ile tamamlandığını kaydetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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