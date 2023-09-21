Kars'ta yapılan denetimlerde 41 araç trafikten men edildi

Kars'ta trafik ve asayiş ekiplerince yapılan denetimlerde 471 araç sorgulanırken, eksiklikler tespit edilen 41 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 182 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 1 sürücünün ehliyetine el konuldu.