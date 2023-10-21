Kars'ta Satranç Sporu Yoğun İlgi Görüyor

Kars'ta Satranç sporu yoğun ilgi görüyor. Satranç Kars İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi, 2022-2023 sezonunu değerlendirdi.

Kars'ta satranç sporunu lisanslı 2 bin 563 kişinin yaptığını ifade eden Atakişi, 2022-2023 sezonunda önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Kars Satranç İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi, "Geçtiğimiz yıl ilimizde toplam 34 turnuva düzenlendi. Toplam Lisanslı sporcumuz 2 bin 563. Bu yıl yeni vize döneminde vize yenileyen aktif sporcumuz henüz dönemin başında olmamıza rağmen 163. Diğer spor branşları arasında en yüksek lisanslı ve vizeli sporcu sayısı açısından satranç önde gelmektedir. Ülkemizi etkileyen deprem felaketinden sonra yurtlarımıza gelen depremzedelere satranç dersleri gönüllü antrenörlerimizle verilerek onların rehabilite olmaları yönünde çaba harcandı. Halen gerek gençlik merkezinde gerekse de özel olarak açılan satranç kurslarımızla yeni sporcularımız yetiştirilmekte ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. Satranç sporunda sporcuların en iyi antrenman sahası satranç turnuvalarıdır" dedi.

Atakişi, "Elimizden geldiğince sporcularımızın gelişimleri ve ulusal başarıları için turnuva düzenlemeye gayret etmekteyiz. Satranç sporu ciddi çalışma ve disiplin gerektirmektedir. Ben de bir akademisyen olarak bazen satranç ve öğrenme, zeka gelişimi konularında gerçekten düşündüğümüz gibi faydalı bir etkisi var mı diye merak ederek literatür taraması yapıyorum. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar var. Sadece chess (satranç) ve learning (öğrenme) kelimelerini girdiğimde 9 bin çalışma karşıma çıkıyor. Gerçekten satranç sporuyla ilgilenmenin öğrenme kabiliyeti, dikkat gelişimi, matematik ve dil öğrenme gelişimi gibi birçok konuda faydalı etkileri olmaktadır" diye konuştu.

Kars lisanslı sporcularımızın geçtiğimiz dönemin ülke çapındaki başarılarından da bahseden Prof. Dr. Emine Atakişi, "Sporcularımızın bazen kendi imkanları ile bazen de Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle katıldıkları bir çok ulusal turnuva ve bu turnuvalardan elde edilmiş başarıları bulunmaktadır. Kars Satranç İl Temsilciliği olarak 2023-2024 Sezonunda da elimizden geldiğince turnuva düzenleyerek sporcularımızı yetiştirmek, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmak için yine çok çalışacağız. Neden Kars'tan milli sporcu havuzuna en az bir sporcu girmesin, daha çok desteğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Öte yandan Karslı sporcuların ülke genelinde katıldıkları turnuvada büyük başarılara imza attıkları öğrenildi. Kentte satranç sporunu olan ilginin her geçen gün daha fazla arttığı dikkat çekti. - KARS