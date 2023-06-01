Kars'ta Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası Başlıyor

6 ilden 30 takım ve 150 sporcunun katılımıyla Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası Kars'ta yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan şampiyona, 03-06 Haziran 2023 tarihleri arasında Buz Sporları Salonunda düzenlenecek.

6 ilden 30 takım ve 150 sporcunun katılımıyla Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası Kars'ta yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığının 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası 03-06 Haziran 2023 tarihleri arasında start alacak.

Buz Sporları Salonunda genç kızlar, genç erkekler ve karma kategorilerinde 3 gün sürecek şampiyonaya 6 ilden 30 takım ve 150 sporcu Türkiye'nin en iyisi olabilmek için ter dökecek.

Buz Sporları Salonunda 3 gün sürecek şampiyonanın teknik toplantısı ise 2 Haziran 2023 Cuma günü Kars Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenecek. - KARS

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023