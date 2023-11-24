Kars'ta Jandarma Arama Kurtarma Timleri Kış Sezonu Öncesi Eğitim Yaptı
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Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış ilçesinde konuşlu Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlıkları, 2023/2024 kış sezonu öncesinde kazaen yaralanma, kaybolma, mahsur kalma ve telesiyejden kurtarma olaylarına müdahale eğitimleri gerçekleştirdi.
Kars'ta Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kış sezonu öncesi eğitim yapıldı.
Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış ilçesinde konuşlu Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlıklarınca 2023/2024 kış sezonu öncesinde yapılan kazaen yaralanma, kaybolma, mahsur kalma ve telesiyejden kurtarma olaylarına müdahale eğitimleri nefesleri kesti.
JAK timlerince bu tür eğitimlerin yapılacağı öğrenildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor