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Kars'ta Hız Pateni Yarışları Nefes Kesiyor

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Kars'ta düzenlenen hız pateni yarışları, sporcuların buz pistinde zamanla mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda devam ederken, toplam 121 sporcu yer alıyor. Yarışmada aileler de destek vermek için tribünlerde yerlerini alıyor.

- Kars'ta hız pateni yarışları nefes kesiyor

KARS - Kars'ta düzenlenen hız pateni yarışları nefesleri kesiyor. Düşe kalka yapılan yarışlarda sporcular buz pistinde zamanla mücadele ediyor. Sporcuların aileleri de tribünde destek veriyor.

Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Birinciliği Müsabakaları ikinci gününde devam ediyor. Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu ortaklığında Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda yapılan ve Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junior G Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junior G kategorilerinde toplam 121 sporcu katıldığı hız pateni yarışları tüm hızıyla devam ediyor.

Yarışların son gününde küçük yarışmacılar buz pistinde hünerlerini sergiledi. İlk sırada yer almak için bir birleriyle mücadele eden yarışmacılar, zaman zaman dengesini sağlayamayarak düştü. Hiçbir şey olmamış gibi yarışa devam eden sporcuların mücadelesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Birinciliği Müsabakaları bugün sona erecek. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ise ödülleri verilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Spor
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