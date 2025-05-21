Kars'ta Genç Kızlar Tekvando ile Kendilerini Savunmayı Öğreniyor

Kars'ta Genç Kızlar Tekvando ile Kendilerini Savunmayı Öğreniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği ücretsiz tekvando kursuna katılan genç kızlar, şiddet ve tacize karşı kendilerini savunma tekniklerini öğreniyor. 150 sporcuya verilen eğitimlerde öz güven ve savunma becerileri ön planda.

KARS'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Halk eğitim Merkezi tarafından açılan tekvando kursuna giden genç kızlar, şiddet, kapkaç ve tacize karşı kendilerini savunma tekniklerini öğreniyor.

Haftanın 7 günü, günde 3 saat olmak üzere gruplar halinde spor salonunda ücretsiz verilen kurslara özellikle genç kızlar büyük ilgi gösteriyor. Yaşları 4 ila 22 arasında değişen 150 sporcuya, Kars Tekvando İl Temsilcisi Kadriye Dündar yönetiminde antrenörler eşliğinde, öz savunma eğitimleri veriliyor. Avrupa ve Balkan şampiyonu Dündar, "36 yıldır bu sporun içindeyim. Verdiğimiz emeğin mücadelesi çok büyük" dedi. Dündar, "Sporcularımla beraber çok güzel kürsülerde yerimizi alıyoruz. Bu başarıyı daha da büyük bir ileri seviyeye getirmek istiyorum. Sporcularımı kendilerine rakip değil, antrenör ve hakem olmalarını istiyorum. İnşallah ilerleyen seviyelerde bunları göreceğiz. Sporculukta bayan veya erkek hiç fark etmez, akran zorbalığına karşı dimdik durabilmektir. Bu yüzden kız çocuklarına daha fazla eğimliyim. Kız çocuğu küçük ya da büyük olsun kendini koruyabilmeli. Tehlikelere karşı hayatlarını koruyup, ayaklarının üzerinde durabilmelidir" diye konuştu.

İyi bir antrenörün sporcuya verilmiş en güzel hediye olduğunu belirten İlayda Aküzüm (16) ise "Bence bir sporcuyu ayakta tutan disiplin ve hocasıdır. Küçük yaşta bu spora başlamak istedim aslında ama çok fazla imkanım olmadı. Biraz boyum kısaydı. Bunu engel olarak görüyordum. O yüzden başlayamadım. Sakatlık süreçlerim oldu. Omuzumdan sakatladım, gelemediğim süre ve ara vermek zorunda kaldım günler oldu ama bana göre spor zorunlu olmadıkça bırakılmamalı. Çok fazla enerji ve hiperaktif biri olduğum için hiç bırakmamak üzere bu spora yeniden başladım. Tekvando bana her alanda güven veriyor" dedi.

Kendini savunmak için 7 yaşında spora başladığını söyleyen Rukiye Boy (19) ise "Kadınların kendini savunması gerektiği bir dönemde yaşıyoruz. Sonralarında özgüven yüksekliği yaşamaya başladım ve bu durum benim için çok büyük bir artıydı. Herkese bunu öneriyorum özellikle kız çocuklarına" diye konuştu.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor

Altay Bayındır tarihe geçiyor
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.