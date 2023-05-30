Kars'ta Galatasaraylılar Sokaklara Döküldü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara döküldü.