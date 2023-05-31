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Kars'ta Galatasaray'ın Şampiyonluk Coşkusu Yaşandı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun şampiyonu olması, Kars’ta da kutlandı.

TACETTİN DURMUŞ

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun şampiyonu olması, Kars'ta da kutlandı.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun şampiyonu olmasını Kars'taki taraftarları da büyük bir coşkuyla kutladı. Araçları ile ve yürüyerek il merkezindeki Faikbey Caddesi üzerindeki aslan heykeli önünde biraraya gelen Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı. Meşaleler yakan taraftarlar uzun süre tezahürat yaparak şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: ANKA / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Kars Spor Haberler

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