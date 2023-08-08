Kars'ta düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvası' renkli görüntülere sahne oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın '10 Bin Pota' projesi kapsamında Kars Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvası' renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 13-15 yaş grubundaki kız ve erkek sporcular katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tarafından ülke genelinde başlatılan "10 Bin Pota" projesi çerçevesinde Kars Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvası' renkli görüntülere sahne oldu.

Kağızman Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve yoğun ilgi gören 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası'nda gençlerin mücadelesi nefesleri kesti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporu toplumun her kesimine yaymak, gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Sokaklar Bizim" projesi çerçevesinde düzenlenen turnuvaya, 13-15 yaş grubunda yer alan kız-erkek sporcuların katıldı.

Turnuva da dereceye girecek takımlara madalya ve kupa ödül olarak verilecek. Kağızman'da düzenlen turnuva yoğun ilgi görüyor. - KARS