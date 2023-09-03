Kars'ta Dev Ekranda Türkiye-Sırbistan Final Maçı İzlendi
Kars Belediyesi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını Kars Kalesi eteklerinde kurulan dev ekranda vatandaşlara izletti. Bedesten bölgesinde toplanan çok sayıda kişi, milli takıma destek verdi.
Kars'ta vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını, Kars Kalesi eteklerinde kurulan dev ekranda izledi.
Kars Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştığı maçı, açık havada seyretmek isteyenler için Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesine dev ekran kurdu.
Bedesten bölgesinde toplanan çok sayıda kişi, "Filenin Sultanları"nın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki final heyecanına ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.