Kars'ta Beşiktaşlılar sokaklara döküldü
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- Kars'ta Beşiktaşlılar sokaklara döküldü Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Kars'ta sokaklara döküldü.
- Kars'ta Beşiktaşlılar sokaklara döküldü
KARS - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Kars'ta sokaklara döküldü.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara dökülen Beşiktaşlılar, ellerinde meşalelerle galibiyet sevincini doyasıya kutladı.
Faikbey Caddesi üzerinde bulunan at heykeli önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, ellerinde Beşiktaş bayraklarıyla 3-1'lik Galatasaray galibiyetini sevincini yaşadı.
Faikbey Caddesi üzerinde kutlamalarının ardından taraftarlar sessizce dağıldı.