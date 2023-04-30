Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kars'ta Beşiktaşlılar sokaklara döküldü

Kars'ta Beşiktaşlılar sokaklara döküldü

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Kars'ta sokaklara döküldü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar Kars'ta sokaklara döküldü.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara dökülen Beşiktaşlılar, ellerinde meşalelerle galibiyet sevincini doyasıya kutladı.

Faikbey Caddesi üzerinde bulunan at heykeli önünde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, ellerinde Beşiktaş bayraklarıyla 3-1'lik Galatasaray galibiyetini sevincini yaşadı.

Faikbey Caddesi üzerinde kutlamalarının ardından taraftarlar sessizce dağıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Beşiktaş Kars Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title