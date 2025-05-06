Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Kars'ta BAL Ligi için heyecan dorukta

Kars'ta BAL Ligi için heyecan dorukta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tuncay Altunterim, 2025-2026 sezonunda Kars'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek takımın belirleneceği baraj müsabakasının 10 Mayıs 2025'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Kars 36 Spor ile Kars Gücü Spor arasında oynanacak olan kritik karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Kars'ta 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde yer alacak takım 10 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak.

Kars, 2025-2026 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) için kritik bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor.

Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tuncay Altunterim, Kars'ı BAL Ligi'nde temsil edecek takımın belirleneceği baraj müsabakasının 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacağını açıkladı.

Kars 36 Spor ile Kars Gücü Spor arasında oynanacak olan önemli mücadele, saat 13.00'te Kars Sentetik Atletizm Sahası'nda (Şehir Stadyumu) başlayacak. Karşılaşmanın galibi, 2025-2026 sezonunda Kars'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkı kazanacak.

Altunterim, müsabakanın fair-play ruhu içinde geçmesini dileyerek, her 2 kulübe de başarılar diledi.

Sporseverleri bu heyecan dolu karşılaşmayı tribünlerden izlemeye davet eden Altunterim, "Tüm halkımızı takımlarımıza destek olmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.