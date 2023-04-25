Kars'ta BAL Ligi heyecanı

Kars 36 Spor, BAL Ligi Play-out maçında Amatör Lig Şampiyonu Kağızman Gençler Birliği Spor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kars 36 Spor, Kars Amatör Lig şampiyonu Kağızman Gençler Birliği Spor ile Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 26 Nisan 2023 Çarşamba günü oynanacak Play-out karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım 2023-2024 futbol sezonunda Kars'ı BAL Ligi'nde temsil edecek.

BAL Ligi'nde yönetim değişikliğinin ardından aldığı üst üste başarılı sonuçlarla üst sıralarda yerini alan yeşil beyazlı ekip, Kağızman Gençler Birliği karşılaşmasını kazanarak yeniden BAL Ligi'nde yer almanın hesaplarını yapıyor.

Öte yandan Kars Amatör Ligi nağmalup şampiyon olarak tamamlayan Kağızman Gençler Birliği Spor, amatör ligde gösterdiği performansı yeşil beyazlı ekip karşısında sürdürerek Kars'ı BAL Ligi'nde temsil etmek istiyor.

Kars derbisi olarak adlandırılan Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşmasına tüm Karslılar davet edilirken, Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 26 Nisan 2023 Çarşamba günü oynanacak karşılaşma her iki takım tarafları da yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmadan galip ayrılacak takım 2023-2024 futbol sezonunda Kars'ı BAL Ligi'nde temsil edecek. - KARS