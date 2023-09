Kars'ta Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında 'Aktif ol' (Be Active) sloganı ile Avrupa çapında kutlanan Avrupa Spor Haftası, Kars'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere 473 sporcu katıldı.

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Kars Atletizm Pisti'nde düzenlenen ve 473 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, "Her yıl Eylül ayının son haftası Avrupa Birliğine üye ülkeler ve Avrupa birliğine üye olmayan ülkemizin de içerisinde bulunduğu 8 ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen mottosu "Be Active" olan Avrupa Spor Haftası programı çerçevesinde asrın hastalıkları olan hareketsizlik, obezite ve buna bağlı olarak yaşanan olumsuzluklar 300 bini aşkın insan üzerinde 12 yıl süreyle yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa'da hareketsizlik yüzünden ölenlerin sayısının obeziteden ölenlerden iki kat fazla. Araştırmacılar her yıl 676 bin ölümün hareketsiz bir yaşamdan kaynaklandığını; aşırı şişmanlık yüzünden ölenlerin ise 337 bin kişi olduğunu açıkladı" dedi.

Saltık, "Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye'de yaş cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin öncelikle yaklaşık 4.5 milyon kişinin ve çarpan etkisiyle ülkemiz nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedeflenmektedir. Avrupa Spor Haftası (23-30 Eylül) boyunca 2023 yılı için projenin birincil hedef kitlesi Türkiye'nin turizm ve nüfus popülasyonu yüksek olan başta 7 bölge 7 il Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Van, Trabzon olup, genel hedef kitlesi ise 81 ilimiz olarak belirlenmiştir. Bu hafta boyunca spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Türkiye genelinde eş zamanlı başlayan Herkes için Spor Federasyonu bünyesinde Kars'ta organize edilen Avrupa Spor Haftası etkinliklerine Atletizm, Badminton, Özel Sporcular, Judo, Buz Hokeyi, Sürat Pateni, Yüzme, Cimnastik, Hentbol, Boks,Basketbol ve Futbol branşlarında toplam 473 sporcu katılım sağladı. Etkinlikte dereceye girenlere madalyaları protokol üyelerince verildi.

Ayrıca tüm katılımcılara Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı'nca görevlendirilen İl Temsilcisi Mahir Emir, tarafından şapka ve tişört dağıtıldı. - KARS