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Kars'ta Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

Kars'ta Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği
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Kars'ta amatör spor kulüplerine, İl Özel İdaresi tarafından malzeme desteği verildi. Vali Ziya Polat, gençlerin spora yönelmesinin önemine değindi ve kulüplere başarılar diledi. Destek sayesinde kulüpler, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kars'ta amatör spor kulüplerine malzeme desteği verildi.

Kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine İl Özel İdaresi tarafından temin edilen malzemelerin dağıtımı Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ve davetliler birlikte yaptı.

Programda konuşan Vali Ziya Polat, "Kars'ın çocuğu bir spor dalını lisanslı yapacak, bir müzik aletini çalacak, bir yabancı dil konuşması gerektiğini söylüyoruz. Bununla ilgili KAFKAS Projesiyle gençlerimize destek olmak amacıyla malzeme dağıtımı yaptım. Devletimiz çocuklarımızın yanındadır diyorum. Tekrar hayırlı olsun" dedi.

Polat, "Gençlerimizin spora yönelmesi, hem fiziksel hem de mental sağlıkları açısından çok önemli. Amatör spor kulüplerine destek vermek, sporun tabana yayılmasını sağlamak için attığımız önemli adımlardan biri. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kulüp yetkililerine malzemeler teslim edildi. Kulüp temsilcileri, yapılan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Kars'taki amatör spor kulüpleri, yapılan anlamlı destek sayesinde yeni sezona daha güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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