Kars'ta Amatör Spor Haftası Ödül Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Kars'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sporun Enleri Ödül Töreni" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törende, ulusal ve uluslararası başarılar elde eden sporcular ve antrenörleri ödüllerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaştan insanın spor yapmasına imkan sağlamak, düzenli fiziksel aktiviteleri teşvik etmek ve spora yeni bireyler kazandırmak amacıyla organize edilen Amatör Spor Haftası, "Sporun Enleri Ödül Töreni" ile sona erdi.

Kars'ta ilk defa düzenlenen ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Tuncay Altunterim, "Amatör spor vazgeçmemeyi, paylaşmayı, mücadele etmeyi ve en önemlisi topluma faydalı birey olmayı öğretir. Amatör spor gösterişten uzak ama ruhtan zengin bir dünyadır. Orada kazanan sadece madalya takan değil, pes etmeyen, yeniden başlayan takım arkadaşına el uzatan herkestir. İşte bu yüzden amatör spor bir yaşam okuludur. Biliyoruz ki bugün sahalarda ter döken her genç yarının milli sporcusu, antrenörü ya da sporu seven bilinçli bir bireyidir" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, "Amatör ruh; karşılık beklemeden çalışmak, her antrenmanda ter dökmek, her maçta kalpten mücadele etmektir. Bugün burada ödüllendirdiğimiz her bir sporcumuz, antrenörümüz ve kulübümüz bu ruhu en güzel şekilde temsil etmektedir. Onların bu başarıları, yalnızca bugünün değil, gelecekteki nice şampiyonlukların da habercisidir. Gençlerimizin sağlıklı, özgüvenli, disiplinli bireyler olarak yetişmesi için çaba gösteren tüm antrenörlerimize, gönüllü olarak sporun gelişimine katkı sunan kulüp yöneticilerimize ve ailelerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizler, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, amatör sporu yalnızca desteklemekle kalmıyor, onu Kars'ın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz ve biliyoruz ki bu yatırım, Sayın Valimizin destekleriyle her geçen gün daha da güçleniyor" diye konuştu.

Devlet olarak gençlerin hizmetinde ve emrinde olduğunu dile getiren Kars Valisi Ziya Polat, "Bu sene ilkini yaptığımız bu programı her sene düzenlemeyi planlıyoruz. Hem spor hem de eğitim anlamında gerek ülkemizde gerekse dünyada başarılı olan yavrularımızı aileleriyle birlikte misafir edeceğiz. Kars, çok şükür iyi yolda ilerliyor, geçmişten gelen sosyal, kültürel ve sportif başarılarına yenilerini ekliyor. Kars, 2024-2025 okul sporlarında şuan Türkiye birincisi ve bu devam edecek. Şuan tüm ilçelerimizde kapalı spor salonları var, olmayan Sarıkamış ve Digor ilçesinde de yapımı devam ediyor. İnşallah en kısa sürede Kars merkez ve ilçelerimize 12 tane kapalı spor salonu daha ilave edilecek" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli spor dallarının çalışmalarının derlendiği video gösterimi sunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Karate, Taekwondo, Atletizm ve Güreş branşlarında eğitim alan sporcular gösterilerini sundu.

"Kars'ın tek spor yazarına ödül "

Yazdığı köşe yazılarıyla Kars'ta sporun nabzını tutan gazeteci Işık Çapanoğlu da ödülünü Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahrettin Yaşar Turan'ın elinden aldı.

Tören, 2024-2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar elde eden antrenörler ve sporcular ile ödüllendirilmesiyle sona erdi. - KARS