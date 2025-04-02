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Kars'ta Amatör Lig Maçında Kavga Çıktı

Kars'ta Amatör Lig Maçında Kavga Çıktı
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Kars'ta Sarıkamış Spor Lisesi ile Kağızman Spor arasında oynanan amatör lig maçında futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıktı. Olay, polis müdahalesiyle sona erdi ve inceleme başlatıldı.

Kars'ta Amatör Lig'de Sarıkamış Spor Lisesi ile Kağızman Spor arasında oynanan maçta futbolcularla ve taraftarlar kavga etti.

Kars Amatör Lig'de Sarıkamış Spor Lisesi ile Kağızman Spor karşılaşmasında futbolcularla ile taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Stadyumun içerisinde başlayan ve dışında da devam eden kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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