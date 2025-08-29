Kars'ta 500 Sporcu ile Türkiye Muaythai Şampiyonası Başladı

Kars'ta 81 ilden 500 sporcunun katılımıyla başlayan Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası nefesleri kesiyor. Bir birinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonada sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor.

"Birgün Spor Birgün Siper" parolasıyla Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası 26-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Kars'ta düzenleniyor. Şampiyonaya katılan 500 sporcu müsabakaların yanı sıra kentin doğal ve kültürel zenginliklerini de tanıma fırsatı buluyor. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay, "500 civarında sporcu, 500 civarında hakem, antrenör, idareci ve veli olmak üzere yaklaşık bin kişi ile Kars'tayız" dedi. Atalay, "Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı'nın her yılı sosyal projelerinden olan Minik-Yıldız çocuklarımıza milli bilinç ruhunu tarihi yerlerimizde uygulamalı olarak yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Şampiyonaya katılan minik ve yıldız sporcular dereceye girmek kıyasıya mücadele ederken, şampiyona 31 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. - KARS