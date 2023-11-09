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Kars'ta 4 suçtan aranan hükümlü yakalandı

Kars'ta 4 suçtan aranan ve 13 yıl 8 ay 24 gün hapis cezası ile aranan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.A. isimli şahıs, göçmen kaçakçılığı, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve uyuşturucu madde suçlarından aranıyordu.