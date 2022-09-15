Kars spor: Kars 36 Spor hazırlıklarına devam ediyor

Kars 36 Spor sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekipte futbolcuların istekli olmaları ise yönetimin yüzünü güldürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde mücadele edecek olan Kars 36 Spor Teknik Direktör Vasıf Aksaka, yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Serhat Ardahan Spor 4-2 mağlup ederek adını 2'inci tura yazdıran yeşil beyazlı ekipte alınan Ardahan galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Kars 36 Spor'un şampiyonluk yarışı içerisinde olacağını ifade eden Teknik Direktör Vasıf Aksaka, "Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ardahan galibiyeti doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Öncelikle eksikliklerimiz var, bunu belirtmek isterim. Önümüzde daha zaman ve eksiklikleri de gidererek yolumuza devam edeceğiz. Kars'ta olmaktan son derece memnunum. Amacımız şampiyonluk bunun için çok çalışacağız" dedi.

"Kupa da son noktaya kadar gitmeyi düşünüyoruz"

Kupa maçlarının yerinin ayrı olduğuna dikkat çeken Aksaka, "İlk turu geçtik. Şimdi rakibimiz yarın belli olacak. Rakibimiz kim olursa olsun bizim için önemli değil. Biz kupada da gideceğimiz son noktaya kadar gideceğiz. Taraftarlarımız bize destek oluğu süre biz de onlara galibiyet sevinci yaşatacağız" diye konuştu.

Öte yandan Kars 36 Spor'da hazırlıklar tam hız devam ederken, taraftarlar da Karslı işadamı, bürokrat ve siyasilere takımlarına sahip çıkma çağrısında bulundu. - KARS