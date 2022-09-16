Kars haber! Vali ve Milletvekilinden Kars 36 Spor'a destek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'inci tura yükselen Kars 36 Spor'a Vali Türker Öksüz ve Milletvekili Ahmet Arslan'dan destek geldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 2022-2023 futbol sezonunda Kars'ı temsil eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ardahan'da aldığı galibiyetle yoluna devam eden Kars 36 Spor'u Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Milletvekili Ahmet Arslan unutmadı. Her fırsatta Kars 36 Spor'a desteklerini esirgemeyen Öksüz ve Arslan, kupa maçı sonrasında yeşil beyazlı ekibe 100 bin lira destekte bulundular.

Öksüz, ve Arslan'ın destekleri Kars spor camiasında da memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan Kars Harbiler 36 Taraftar Grubu da Kars 36 Spor destek kampanyası başlattı. Taraftar grubunun başlattığı kampanya destekte bulunanların isimleri ise sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. - KARS