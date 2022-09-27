Kars haber | Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunu geçmek istiyor Spor Haberleri Kars yerel spor haberine göre Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda rakibi Diyarbekirspor'u elemeyi hedefliyor. Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda rakibi Diyarbekirspor'u elemeyi hedefliyor. Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda teknik direktör Yusuf Sacit Çelik yönetiminde antrenman yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, 29 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kulüp başkanı Erkan Aydın, gazetecilere, Diyarbekirspor ile oynayacakları maça hazır olduklarını belirterek, "Kazanacağımıza inanıyorum ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel sonuçlarla gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi. Teknik direktör Çelik de Diyarbakır'dan tur atlayarak dönmek için sahada istediklerini anlattı. Spor Kaynak: AA / Cüneyt Çelik Kafkas Üniversitesi Türkiye Kupası Kars Spor Haberler

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