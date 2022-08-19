Kars haber... Kars 36 Spor toplanıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde 2022-2023 futbol sezonunda Kars'ı temsil edecek olan Kars 36 Spor, 22 Ağustos 2022 tarihinde toplanacak.

BAL Ligi'nde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken yeşil beyazlı ekip, Pazar günü sahaya inecek. Kars Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Tesislerinde toplanacak olan yeşil beyazlı ekip, Teknik Direktör Vasıf Aksaka, nezaretinde sezon öncesi çalışmalarına başlayacak.

Kars temsilcisi 23'ü kesin toplam 27 futbolcu transferi yaparak BAL Ligi öncesinde kadrosunu güçlendirdi. 2022-2023 futbol sezonunda hedeflerinin TFF 3'üncü ligi olduğuna dikkat çeken Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, "Şu ana kadar 23'ü kesin, 27 sporcu ile anlaşmış durumdayız. Teknik Direktör Vasıf Aksaka ve kaleci antrenörü, yardımcı hocalar ile şu an itibari ile bir sorun yok. 22 Ağustos 2022 tarihinde takım toplanacak. Gerek görülen yerlere transferler devam edecek,daha görüştüğümüz futbolcular var" dedi. - KARS