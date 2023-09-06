Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya odaklandı

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası kurası öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Geçmişte başarılı bir performans sergileyen takım, bu yıl da aynı başarıyı yakalamak istiyor.

2017 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tura kadar yükselme başarısı gösteren Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası kurası öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

2017 yılında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Spor ile eşleşen ve kupadan elenen yeşil beyazlı ekip, aynı başarıyı yakalayacağına inanıyor. Lig ve kupa maçı hazırlıklarını Kars'ta sürdüren yeşil beyazlılar, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde Kars'ı temsil edecek olan Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda zirveye kadar gitmenin hesaplarını yapıyor.

"Hedefimiz kesinlikle profesyonel lig"

Çok iyi bir kadro kurduklarını ifade eden Kars 36 Spor Teknik Direktörü Orhan Tetik, "Ağustos'un 9'undan beri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oyuncularımızın çalışmasından gayet memnunuz. Yönetimimiz, başkanımız bize gerekli desteği olanağı sağlıyor. İyi bir kadro kurduk. Hedefimiz kesinlikle Kars 36 Spor'u profesyonel lige taşımak. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Geçmişte Kars kupada neler yapabileceğini Türkiye gösterdi"

Çift antrenmanla hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Tetik, "Çift antrenmanla günlerimizi geçirdik. Şimdi haftaya kupa maçımız var. Kupa maçımız olduğu için tek çalışmalara döndük. Şuanda rakibimizi bekliyoruz. Kupada da şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Geçmiş dönemlerde Kars 36 Spor kupa da neler yapabileceğini Türkiye kamuoyuna göstermişti. Yine biz sürprizleri kovalamak istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Teknik Direktör Orhan Tetik nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Kars 36 Spor, futbolcuların gösterdikleri performans teknik heyeti sevindiriyor. Yeşil beyazlı ekipte gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'de çekilecek Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerinde, teknik heyet ve futbolcuları kupada eşleşecekleri takımı bekliyor. - KARS